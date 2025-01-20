Свыше 1,22 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Свыше 1,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю. Это на 23 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Всего в Подмосковье работают 209 парков и лесопарков, а также восемь дизайнерских каруселей.

Этой зимой для гостей также обустроили 40 катков с искусственным льдом и 184 лыжные трассы, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава министерства благоустройства Михаил Хайкин.

«Кроме того, в этом году для проведения крещенских купаний мы подготовили 195 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Всего в купаниях приняло участие свыше 211 тысяч человек, более 100 тысяч из которых окунулись в священную воду. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — сказал он.

Чаще всего жители посещали парки в воскресенье. В этот день там насчитали более 263 тысяч человек. Всего за выходные в парках отдохнули более 439 тысяч гостей, а в среднем в будни — 157 тысяч.

Самым популярным парком недели стал «Пехорка» в Балашихе. Его посетили более 46 тысяч отдыхающих. Еще 35 тысяч насчитали в Центральном парке Пушкино, 28 тысяч — в «Фабричном» в Истре, 26 тысяч — в парке «Мира» в Мытищах, 25 тысяч — в парке Толстого в Химках.