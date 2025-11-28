Свыше 1200 спортивных мероприятий провели в Химках с начала года

Еженедельно во всех районах города проходят разноформатные активности в рамках программы «Спорт в каждый двор». Спортивный календарь регулярно обновляется, включая новые дисциплины и конкурсы.

Наибольшей популярностью у жителей, по оценкам организаторов, пользуются футбольные турниры, эстафеты и перетягивание каната. Каждый месяц программа меняется: появляются новые соревнования и конкурсы.

«Программа „Спорт в каждый двор“ — яркий пример того, как спорт становится доступным для каждого жителя. Более 1 200 мероприятий за год — это не просто цифры. Это сотни счастливых детей, вовлеченных семей и крепких соседских сообществ. Такие инициативы формируют здоровый облик нашего города и закладывают основу для активного будущего Химок», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Актуальное расписание событий доступно в группе проекта «ВКонтакте», телеграм-канале и на официальном сайте. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (926) 607-83-94.