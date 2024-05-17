Свыше 1200 подростков трудоустроят в Ленинском округе летом | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 09:08 Свыше 1200 подростков трудоустроят в Ленинском округе летом Пресс-служба Ленинского городского округа

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В этом году в Ленинском округе планируется создать свыше 1200 рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Чаще всего временной подработкой школьники интересуются во время летних каникул.

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«Несовершеннолетние работают бригадами — примерно по восемь бригад в месяц. В учебное время рабочий день составляет два часа, в каникулярное время — четыре часа в день. Для них предусмотрен легкий труд — уборка мусора и листвы, озеленение, проведение опросов, помощь в мероприятиях: расстановка оборудования, раздача питания, анимация. Также вакансии для подростков бывают в библиотеках, школах, городских парках», — рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Он добавил, что для трудоустройства подростку необходимо подать электронное заявление на сайте «Работа России». Затем принести паспорт, СНИЛС, реквизиты банковского счета, справку 086/у и письменное согласие одного из родителей в учреждение по работе с молодежью «Энергия». Там кандидату предстоит подписать согласие на обработку персональных данных и лист ознакомления с должностью, а также пройти инструктаж по технике безопасности.

Оплата труда производится по ставке подсобного рабочего первого разряда. Кроме оклада, подростки получают доплату от Центра занятости Московской области.

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