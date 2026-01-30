Свыше 120 учителей привлекли на работу в села Подмосковья с 2020 года

Конкурсный отбор учителей по федеральной программе «Земский учитель» завершили в регионах России. В 2025 году план в Московской области выполнили полностью — квота составила 11 специалистов.

Новые педагоги уже начали работать в школах Одинцовского, Богородского, Волоколамского, Пушкинского, Дмитровского, Наро-Фоминского, Талдомского округов, а также в Истре, Домодедове, Подольске и Красногорске.

На следующий год власти решили сделать программу еще масштабнее: количество вакансий в регионе удвоили.

«Программа является частью системной работы по укреплению кадрового потенциала в сфере образования. С 2020 года, когда она стартовала, в подмосковные малые города, поселки и села на работу переехали 124 педагога. Суть программы — обеспечить педагогическими кадрами школы в сельской местности», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что проект «Земский учитель» работает не в одиночку, а в комплексе с другими мерами поддержки педагогов в регионе. Среди них — социальная ипотека, дополнительные выплаты и компенсация аренды.

«Мы должны создавать условия, чтобы талантливые учителя приезжали и оставались жить и работать в Подмосковье, расти профессионально, создавать здесь свои семьи», — заключил Игорь Брынцалов.

Напомним, программа «Земский учитель» предлагает педагогам, которые переезжают работать в села или малые города с населением до 50 тысяч человек, единовременную выплату в размере миллиона рублей.

Участвовать могут все желающие в возрасте до 55 лет с соответствующим образованием и квалификацией. Важное условие — они должны устроиться в школу на ставку не менее 18 часов в неделю и отработать на новом месте по меньшей мере пять лет.

Актуальный список вакансий на 2026 год можно найти на сайте Министерства образования Московской области.