Свыше 120 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по благоустройству

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства началось в Подмосковье 21 апреля. За четыре дня в нем приняли участие свыше 120 тысяч человек.

Жители получили возможность самостоятельно определить направления благоустройства.

«Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья. В прошлом году за объекты проголосовало около 850 тысяч жителей региона, что стало рекордным результатом за все годы проведения Всероссийского голосования», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Принять участие в выборе территорий для благоустройства могут все жители старше 14 лет. Для этого необходимо перейти по ссылке и выбрать понравившийся объект.

Кроме того, можно обратиться за помощью к волонтерам, которые ежедневно работают в каждом округе.

«Сейчас в волонтерском корпусе уже почти 3,5 тысячи человек. Голосование продлится до 12 июня, приглашаю всех принять участие. Сделаем наше любимое Подмосковье еще лучше!», — подчеркнула министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Голосование проводят по программе «Формирование комфортной городской среды».