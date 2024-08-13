Свыше 120 тысяч семей из Подмосковья получили выплату на школьную форму

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

Свыше 120 тысяч семей из Подмосковья оформили выплаты на школьную форму с начала года. Ее размер составляет от трех до 13 тысяч рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, выплату перечислили семьям в августе.

«В августе мы автоматически перечислили выплату на школьную форму 3000 рублей, а многодетные с низкими доходами получили дополнительно еще по 7000 рублей на каждого школьника. Особое внимание и поддержку уделяем семьям с детьми-инвалидами, им выплатили по 13 020 рублей», — сообщила она.

Получить поддержку могут многодетные, а также семьи с детьми-инвалидами. Если выплата не поступила автоматически, можно подать заявку через «Госуслуги».

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