Свыше 120 тысяч наказов в новую народную программу собрали в Подмосковье

Более 120 тысяч наказов внесли жители Подмосковья в новую Народную программу «Единой России». Об этом заявил секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на форуме «Подмосковье. Есть результат!», где партия и правительство региона представили итоги работы за пяти лет.

По словам Брынцалова, сбор предложений жителей идет через первичные отделения, встречи с людьми в микрорайонах и на сельских территориях, с коллективами предприятий. «В Подмосковье проходят и отраслевые встречи. Профессиональное сообщество региона также по каждой теме выработает свои предложения в новую программу. Идет глубокая экспертная проработка каждого направления — от сельского хозяйства, промышленности и экономики до решения вопросов демографии, здравоохранения и экологии», — отметил Игорь Брынцалов. Он также напомнил, что благодаря совместной работе правительства и партии наказы жителей Подмосковья в народную программу, сформированную в 2021 году, выполнены практически полностью. «Несмотря на то что работа велась в непростых условиях пандемии, санкционного давления и специальной военной операции, выполнение народной программы в Подмосковье приближается к 100%. Все это формирует доверие жителей к партии и людям, которые ее представляют», — подчеркнул парламентарий.

Особое внимание в своем выступлении он уделил социальным объектам: за пять лет в Московской области капитально отремонтировали 245 школ и построили 166 новых. Также возвели 167 детских садов и еще 97 капитально отремонтировали. Это позволило создать почти 50 тысяч новых мест в учреждениях образования. Существенные изменения, по его словам, произошли и в сфере здравоохранения: обновление первичного звена медицины затронуло более двух миллионов жителей региона. Игорь Брынцалов отметил, что одним из важнейших направлений работы партии и правительства региона остается поддержка участников СВО и их семей. «Единая Россия» постоянно находится на связи с бойцами и их близкими, а за каждым депутатом в каждом округе закреплены семьи мобилизованных и контрактников. С начала СВО подмосковные партийцы вместе с жителями и бизнесом направили на передовую свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в народную программу были включены меры поддержки участников СВО, принято более 40 решений регионального уровня», — рассказал Брынцалов. Отдельно секретарь подмосковного отделения «Единой России» остановился на подготовке к выборам депутатов Мособлдумы и Госдумы. Он подчеркнул, что по итогам предварительного голосования Подмосковье показало один из лучших результатов в стране — как по количеству кандидатов, так и по количеству проголосовавших. На участие в процедуре заявилось свыше 900 претендентов, за которых проголосовали более 635 тысяч избирателей.

«Победителями предварительного голосования стали 129 человек: действующие депутаты, представители разных отраслей, предприниматели, молодежь и герои специальной военной операции», — сообщил Игорь Брынцалов. В их числе Герой России и медсестра из Ступино Людмила Болилая, участник СВО Сергей Пешкин, олимпийский чемпион Александр Легков, руководитель подмосковного фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, главы муниципалитетов и руководители предприятий. В завершение своего выступления Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к губернатору Московской области с просьбой возглавить команду партии на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму. Андрей Воробьев ответил утвердительно. «Единая Россия» — это лицо власти на всех уровнях: муниципальном, региональном, федеральном. Она взяла на себя ответственность за выполнение обещаний и на предстоящих выборах должна подтвердить доверие людей. Мы — огромный регион, у нас самое большое количество избирателей в стране — 6,6 миллиона человек. Это большая ответственность. Я очень рассчитываю на каждого из вас и точно не сомневаюсь в нашей команде», — сказал Андрей Воробьев.