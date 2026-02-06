Свыше 120 спортсменов с ОВЗ вышли на старт лыжных гонок в Щелкове

Свыше 120 человек вышли на старт соревнований по лыжным гонкам Специальной олимпиады. Мероприятие провели 5 февраля в Щелкове.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья уточнили, что юноши и девушки состязались на разных дистанциях, а также участвовали в командной смешанной эстафете.

На олимпиаде выступили спортсмены с легкой и средней степенью умственной отсталости, синдромом алкогольного зачатия и синдромом Дауна. Всех участников разделили на четыре возрастные группы.

Соревнования прошли в соответствии с правилами Специальной олимпиады и Международной федерации лыжного спорта по государственной программе «Спорт России».

Площадкой для проведения состязаний стал универсальный спортивный комплекс «Подмосковье».