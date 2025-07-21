Свыше 120 придомовых территорий подтопило в Подмосковье после ночного ливня

В ночь на 21 июля Подмосковье оказалось во власти мощного ливня, который привел к масштабным подтоплениям. По данным на 14:00, в регионе выявили свыше 120 случаев затопления придомовых территорий.

Больше всего инцидентов зарегистрировали в Красногорске — 11 инцидентов. Еще восемь подтоплений обнаружили в Одинцове. По шесть случаев выявили в Пушкино и Королеве.

Для оперативного устранения последствий стихии задействовали силы коммунальных служб региона.

Сейчас бригады водоканалов и муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий откачивают воду, прочищают и восстанавливают ливневую канализацию, а также ликвидируют застойные явления при помощи специальной техники.

Аварийные работы проводят более чем на 50 объектах. По информации профильных ведомств, ситуация находится под постоянным контролем, все службы работают в усиленном режиме.

Особое внимание уделяют оперативному реагированию на новые вызовы, связанные с продолжающимися осадками.