Свыше 120 операций с применением новой роботической системы провели в МОНИКИ

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского выполнили свыше 120 операций с использованием новой роботической системы. Одной из пациенток, которой помог этот метод, стала 56-летняя жительница Подмосковья.

Женщина обратилась к специалистам с жалобами на постоянную рвоту, изжогу и невозможность спать в горизонтальном положении. Во время обследования у нее выявили диафрагмальную грыжу. Из-за дефекта перегородки часть желудка, сальник и поперечная ободочная кишка переместились в грудную клетку, а в плевральную полость попадало кислое содержимое желудка.

Сложность анатомической зоны требует от медицинских манипуляций особой точности. Роботизированное устройство дает такую возможность.

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского используют передовые техники коррекции целого ряда патологий, среди которых и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

С начала 2026 года пациентов с такой особенностью оперируют при помощи современной роботической системы. Она позволяет врачам делать всего четыре прокола, что дает возможность провести операцию минимально инвазивным способом.

Уже через пару дней пациенты могут продолжить лечение вне стационара.