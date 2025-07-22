Свыше 120 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

В период с 14 по 18 июля Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 121 объект недвижимости. В перечне лотов представлены 73 земельных участка и одно нежилое помещение для аренды, 42 участка и три коммерческих помещения на продажу, а также два объекта, включающих земельный участок со зданием.

В Рузском округе можно приобрести 16 соток в деревне Ракитино за полтора миллиона рублей. Еще 13,4 сотки продаются в деревне Елизаветино в муниципальном округе Шаховская за 391 тысячу рублей.

Бизнесменам предлагают различные варианты: от участка под склад в Рузском округе до помещения в центре Воскресенска. В Дмитрове доступна для покупки территория под бытовое обслуживание, а в Шаховской — место под объекты дорожного сервиса.

Победа в торгах зависит от готовности предложить максимальную цену. Все процедуры проводят в электронном формате через Единый портал торгов Московской области, где представлена удобная интерактивная карта объектов.

Для участия необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.