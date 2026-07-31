Свыше 120 молодых специалистов Щелковской больницы получили прибавку к зарплате

В Щелковской больнице молодые специалисты получают ежемесячную доплату к заработной плате. Размер выплаты составляет 15 тысяч рублей для врачей и семь тысяч рублей для среднего медицинского персонала.

В подразделениях медучреждения в Щелкове, Фрязине и Лосино-Петровском этой мерой поддержки уже пользуются 77 врачей и 43 медсестры.

«Подать заявление на получение выплат можно при трудоустройстве на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Получать доплату к зарплате молодые специалисты будут на протяжении трех лет с момента выхода на работу. Кроме того, медицинские работники могут получить компенсацию аренды жилья и стать участниками программ „Социальная ипотека“, „Земский доктор“, „Земский фельдшер“», — отметила начальник отдела кадров Щелковской больницы Елена Ульянова.

Дополнительную поддержку начинающие специалисты получают благодаря системы наставничества. Опытные сотрудники помогают молодым коллегам адаптироваться на рабочем месте и осваивать практические навыки, а профсоюз медицинских работников содействует их профессиональному становлению.