Свыше 120 кубометров песка завезут на пляж в Солнечногорске

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик совместно с руководством парка и представителями общественного совета осмотрели территорию городского парка культуры и отдыха. В рамках месячника чистоты и благоустройства Московской области проверили готовность техники и комплектацию сотрудников к летнему сезону.

В этом году на пляжную территорию парка доставят 120 кубометров кварцевого песка, произведут замену опалубки и всех сломанных за зиму элементов, приведут в порядок детские площадки. Также нанесут новую разметку на велосипедных дорожках.

«Парк — одно из главных мест для прогулок и досуга жителей и гостей муниципалитета. Мы полностью готовы к летнему сезону и сделаем все, чтобы радовать посетителей парка. Обеспечение комфорта и безопасности, особенно для детей, — наша приоритетная задача», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В благоустройстве парка задействовано более 50 сотрудников и шесть единиц техники, которые круглосуточно работают над поддержанием территории в надлежащем состоянии.