Свыше 120 экскурсоводов прошли аттестацию в Подмосковье с начала года

В Подмосковье подвели промежуточные итоги аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По данным Министерства культуры и туризма региона, с начала года поступили 294 соответствующие заявки.

Комиссия провела 15 заседаний, по итогам которых успешно аттестовала 126 специалистов, среди которых 122 экскурсовода и четыре гида-переводчика.

Большинство из них работают на маршрутах Московской области, однако пять специалистов получили право проводить туры сразу в нескольких регионах.

Кроме того, впервые аттестовали гида-переводчика, который имеет право работать на территориях восьми субъектов России.

Интерес к прохождению государственной аттестации растет: сейчас на рассмотрении находятся 48 заявок. До конца года запланировано проведение еще пяти заседаний комиссии.

В Подмосковье развивают цифровую инфраструктуру: экскурсоводы получают личные кабинеты на портале welcome.mosreg.ru, где размещают свои программы.

Особое внимание уделяют инклюзивным маршрутам — аттестацию успешно прошли два специалиста, работающие с туристами с нарушением слуха.

Активно подключаются и музейные сотрудники: с начала действия программы процедуру прошли 72 гида, из них более 20 — в этом году.

Благодаря системной работе Московская область вошла в топ-10 регионов России по числу аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, что подтверждено данными Единого реестра.