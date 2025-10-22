Свыше 120 экскурсоводов прошли аттестацию в Подмосковье с начала года
В Подмосковье подвели промежуточные итоги аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По данным Министерства культуры и туризма региона, с начала года поступили 294 соответствующие заявки.
Комиссия провела 15 заседаний, по итогам которых успешно аттестовала 126 специалистов, среди которых 122 экскурсовода и четыре гида-переводчика.
Большинство из них работают на маршрутах Московской области, однако пять специалистов получили право проводить туры сразу в нескольких регионах.
Кроме того, впервые аттестовали гида-переводчика, который имеет право работать на территориях восьми субъектов России.
Интерес к прохождению государственной аттестации растет: сейчас на рассмотрении находятся 48 заявок. До конца года запланировано проведение еще пяти заседаний комиссии.
В Подмосковье развивают цифровую инфраструктуру: экскурсоводы получают личные кабинеты на портале welcome.mosreg.ru, где размещают свои программы.
Особое внимание уделяют инклюзивным маршрутам — аттестацию успешно прошли два специалиста, работающие с туристами с нарушением слуха.
Активно подключаются и музейные сотрудники: с начала действия программы процедуру прошли 72 гида, из них более 20 — в этом году.
Благодаря системной работе Московская область вошла в топ-10 регионов России по числу аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, что подтверждено данными Единого реестра.