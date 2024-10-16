Более 120 снегоуборочных машин подготовили в Ленинском округе

Техника для содержания территорий в Ленинском городском округе готова к зимнему сезону. На уборку снега на дорогах ежедневно будут выходить 54 единицы техники, а расчищать дворы, тротуары и общественные пространства — 68 машин.

Муниципальное предприятие «ДорСервис» подготовило для уборки дорог муниципалитета 17 тракторов, 11 комбинированных машин, девять погрузчиков, семь самосвалов и три автогрейдера. Они будут работать ежедневно в двухсменном режиме. Более 80 сотрудников привлекут к этой деятельности.

В распоряжении муниципального учреждения «Благоустройство» находятся 68 единиц техники, в том числе 38 тракторов, семь самосвалов и 63 машины малой механизации. «К работам по очистке дворовых и общественных территорий будет привлечено более 600 сотрудников», — рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Общая протяженность дорог Ленинского округа составляет более 300 километров. Утилизация собранного снега будет выполняться на снегоплавильной станции в Видном.

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