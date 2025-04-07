Свыше 120 человек вышли на уборку снега в Богородском округе

Несмотря на календарную весну, Подмосковье накрыл мощный снегопад. Коммунальные службы Богородского округа отреагировали оперативно: на уборку дорог и улиц вышли более 120 сотрудников муниципальных бюджетных учреждений «Благосфера» и «Городское хозяйство».

Второй день городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Особое внимание рабочие уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта. На уборку дорожной сети вышли комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики.

На общественных территориях и во дворах также работают тракторы, мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы под вывоз снега. Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» вывело 34 машины спецтехники, а «Благосфера» — 25 единиц.

Сейчас работы продолжаются. Только за одно утро из центра Ногинска вывезли 140 кубов снега.