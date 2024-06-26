Свыше 1,2 тысячи спортсменов примут участие в забеге в Зарайске 29 июня

Забег «Зарайский бизон» состоится в Подмосковье 29 июня. Его участниками станут свыше 1,2 тысячи спортсменов, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спортивное мероприятие пройдет в окрестностях исторически значимых объектов Зарайска. Бегунам предстоит преодолеть два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями. Вторая трасса подготовлена для команд.

Для гостей и участников забега в этот день пройдут мастер-классы, концерты, аукционы и другие интерактивные мероприятия. По итогам забега спортсменам вручат медали и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».