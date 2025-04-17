Свыше 1,2 тысячи рекламных объявлений сняли с деревьев в Подмосковье с января

С начала 2025 года в подмосковных лесах демонтировали 1 227 рекламных конструкций. Баннеры, плакаты и растяжки чаще всего закрепляли на деревьях.

Больше всего объявлений сняли в Орехово-Зуевском филиале «Мособллеса» — 371. Еще 164 таблички убрали в Виноградовском филиале, а 92 — в Ступинском.

«Практически все они были закреплены на живых деревьях — прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой», — пояснил временно исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Из-за повреждения коры в древесину проникают вредители, грибковые споры и инфекции, что повышает риск развития заболеваний и гибели насаждений.

Лесничие во время проверок уделяют особое внимание участкам, граничащим с садовыми товариществами и населенными пунктами, где рекламодатели чаще всего размещают объявления.

За незаконное размещение рекламы физическим лицам грозит штраф до четырех тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч, а юридическим — до 300 тысяч.

Специалисты призывают рекламодателей не вредить природе. В случае выявления незаконных объявлений жителей и гостей Подмосковья просят сообщить в Комитет лесного хозяйства.