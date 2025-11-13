Свыше 1,2 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Домодедове

Городской округ Домодедово стабильно входит в число лидеров Московской области по количеству предоставленных земельных участков многодетным семьям. За время действия регионального закона поддержку получили 1236 семей, из них 123 в 2025 году.

Такие меры помогают семьям реализовать мечту о собственном доме и создать комфортные условия для воспитания детей.

С прошлого года многодетные семьи могут выбирать бесплатный земельный участок площадью 10 соток под индивидуальное жилищное строительство или денежную выплату в размере 400 тысяч рублей взамен участка.

Это решение дало семьям возможность гибко распоряжаться помощью государства — кто-то уже начал строительство, а кто-то направил средства на улучшение жилищных условий.

«Поддержка многодетных семей — одно из важнейших направлений нашей работы. Мы делаем все, чтобы каждая семья чувствовала реальную заботу и могла строить свое будущее в Домодедово. Дом — это основа семейного благополучия, и мы продолжаем создавать условия, чтобы такие возможности были у всех», — отметила глава округа Евгения Хрусталева.

Программа продолжает действовать, и все больше домодедовских семей получают шанс реализовать свои планы на собственной земле.