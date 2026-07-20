Свыше 1,2 тысячи медиков привлекли на работу в села Подмосковья за 5 лет

В Подмосковье продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», цель которых — привлечь специалистов на работу в сельской местности и небольших населенных пунктах. По данным председателя Мособлдумы, руководителя фракции «Единая Россия» Игоря Брынцалова, за пять лет участниками программ стали более 1,2 тысячи медиков. В 2026 году планируется привлечь свыше 220 специалистов.

Программы действуют по инициативе партии «Единая Россия» и служат одним из главных инструментов решения кадрового дефицита в отдаленных территориях.

«Когда врач переезжает на работу в село, он получает солидные подъемные — до 1,5 миллиона рублей. В Подмосковье, в дополнение к федеральным, действуют и областные меры поддержки, в том числе и в городах. Это „социальная ипотека“, компенсация аренды жилья, бесплатные земельные участки», — подчеркнул Брынцалов.

Дополнительные меры поддержки устанавливают и сами муниципалитеты. Так, в Балашихе с 2023 года медикам поликлинического звена при трудоустройстве выплачивают единовременно 200 тысяч рублей.

Размер выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» зависит от удаленности населенного пункта: врачи могут рассчитывать на сумму от одного до 1,5 миллиона рублей, средний медперсонал — от 500 тысяч до 750 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в кадровую службу своей медицинской организации.