Свыше 1,2 тысячи летних кафе открыли в этом году в Подмосковье

Сезон летних кафе в Подмосковье стартовал 1 апреля. Веранды — отличная возможность насладиться едой на свежем воздухе. В Минсельзохе Московской области напомнили, что рестораторы могут получить территорию для кафе онлайн за один день.

С начала сезона в Подмосковье открылись более 1,2 тысячи летних кафе. Это позволило увеличить количество посадочных мест более чем на 20 тысяч. Больше всего летних кафе появилось в Одинцове, Истре и Раменском.

Сезон летних кафе завершится 1 ноября, а демонтаж должен быть выполнен до 15 числа. Всего в регионе работает свыше восьми тысяч заведений общепита, из них около 5,3 тысячи — кафе и рестораны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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