Свыше 12 тысяч жителей Подмосковья приняли участие во всероссийском субботнике

Всероссийский субботник провели в Подмосковье 26 апреля. В этот день на массовую уборку вышли более 12 тысяч человек, рассказали в министерстве благоустройства.

Во время акции жители региона привели в порядок 116 парков, включая парк «Вербилки» в Талдоме, парк 200-летия Егорьевска и центральные парки Ленинского округа, Пушкино и Королева. Участники не только убрали территории, но и высадили около 1,3 тысячи деревьев и свыше 1,2 тысячи кустарников.

В рамках субботника также прошла акция «Сад Памяти» — в 33 парках региона появилось 1 275 новых деревьев. Всего с 15 апреля по 30 мая в Подмосковье планируют высадить более 66 тысяч саженцев.

Участники субботника также смогли посетить мастер-классы по сборке парковой мебели.

«До 12 июня каждый житель региона старше 14 лет может сам решить, как именно благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, преобразить центральную площадь или другое общественное пространство», — сказал глава министерства Михаил Хайкин.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.