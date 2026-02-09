Свыше 12 тысяч заявок на компенсацию за ЖКУ подали в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку, чтобы компенсировать расходы за жилищно-коммунальные услуги. С начала года этой услугой воспользовались свыше 12,5 тысячи человек.

Оформление компенсации доступно для зарегистрированных в Московской области многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалидов, педагогов, работающих в сельской местности, и других льготных категорий жителей.

Услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» размещена на сайте государственных услуг в разделе «Жилье». Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить заявку, указать реквизиты организации, которая оказывает ЖКУ, или приложить документы, подтверждающие их оплату.

Сервис бесплатный. Ответ поступит в течение семи рабочих дней в личный кабинет пользователя.