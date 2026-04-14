Свыше 12 тысяч проверок качества фруктов провели в Подмосковье в марте

В Московской области с приходом весны заметно вырос интерес к свежим фруктам. По итогам марта объем их продаж превысил 26,7 миллиона килограммов — это почти на 10% больше, чем месяцем ранее.

Уверенный рост показал и спрос на яблоки: за месяц их реализовали свыше 6,9 миллиона килограммов, что примерно на 9% выше февральских показателей.

Жители Московской области все чаще выбирают фрукты на уличных ярмарках и сезонных торговых площадках. При этом вся продукция проходит обязательную проверку: контроль осуществляют специалисты государственной ветеринарной службы.

Только за март работники провели более 12 тысяч исследований качества фруктов. Они применяли современные методы оценки, включая органолептический анализ, люминоскопию и измерение уровня нитратов.

В результате проверок изъяли чуть более 94 килограммов продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что безопасность и качество продуктов остаются приоритетом. Системный контроль позволяет поддерживать высокий уровень продовольственной надежности и формировать доверие покупателей.