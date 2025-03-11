Свыше 12 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

С января в Московской области зарегистрировали свыше 12,3 тысячи объектов недвижимости. В министерстве имущественных отношений региона отметили, что этот показатель на 1,9 тысячи превышает прошлогодний.

Собственники, в частности, зарегистрировали 9,3 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства, налоговый потенциал которых достигает 44 миллионов рублей.

Больше всего таких процедур провели в округах Раменский, Дмитровский и Домодедово.

«Отмечу, что, согласно вступившему в силу федеральному закону, сразу после завершения строительства собственник жилого дома обязательно должен поставить объект недвижимости на кадастровый учет и обеспечить регистрацию прав на него в Едином государственном реестре недвижимости», — напомнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Подать соответствующую заявку можно через МФЦ или Росреестр.