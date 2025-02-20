Свыше 12 тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья за неделю

За неделю дорожные службы устранили более 12 тысяч дефектов покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе региона. На муниципальных дорогах заделали около 5,4 тысячи ям, а на трассах, за которые отвечает Мосавтодор, — более семи тысяч.

Из-за частых перепадов температуры покрытие быстрее разрушается, поэтому сейчас дорожники активно ремонтируют повреждения, чтобы пути оставались безопасными. Всего за февраль заделали около 75 тысяч ям: 40 тысяч на региональных трассах и 35 тысяч на муниципальных.

В ведомстве подчеркнули, что ремонт дорог в Подмосковье идет круглый год. Зимой используют холодный или литой асфальт, а также метод термопрофилирования. Все работы фиксируют в цифровой системе с геометками и фотоотчетами.