Свыше 12 тысяч исследований на птичий грипп провели в Подмосковье с января

Свыше 12,7 тысячи исследований на птичий грипп провели в Подмосковье с начала года. Эту работу планируют продолжать на постоянной основе.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья проводят постоянный мониторинг птицеводческих хозяйств для профилактики гриппа птиц. Заболевание опасно как для животных, так и для человека. Инкубационный период составляет до пяти дней и протекает без симптомов.

С начала года специалисты провели более 12,7 тысячи исследований. В прошлом году их число превысило 56 тысяч.

«Работа по эпизоотическому благополучию региона ведется ветеринарными специалистами на постоянной основе. Стоит отметить, что Московская область благополучна по высокопатогенному гриппу птиц», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

При первых признаках заболевания у птиц необходимо срочно обратиться к ветеринарам. Записаться на прием можно по телефону: +7 (495) 668-01-25.