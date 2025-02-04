Свыше 1,2 млрд рублей направят на выплаты за рождение ребенка в Подмосковье

Родители, которые зарегистрировали рождение ребенка в Подмосковье, имеют право на выплату 20 тысяч рублей. На реализацию этой меры поддержки регион выделил свыше 1,2 миллиарда рублей.

«В январе выплату на новорожденного уже получили родители почти пяти тысяч детей. Удобно, что, оформляя первые документы сразу в роддоме, можно одновременно подать заявление на выплату. Это существенно упрощает процесс для родителей. В прошлом году такую поддержку получили родители более 60 тысяч малышей», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития Московской области уточнили, что жители любого региона России могут зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье и получить выплату 20 тысяч рублей, при этом необязательно рожать в подмосковном роддоме. Для этого нужно воспользоваться сервисом «Рождение» на портале госуслуг и при регистрации новорожденного выбрать регион «Московская область». Оригинал документа можно получить в ближайшем ЗАГСе.