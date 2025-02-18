Свыше 1,2 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю
За неделю подмосковные парки посетили более 1,2 миллиона человек. Это на 78 тысяч больше, чем за такое же период прошлого года.
Наибольшую посещаемость в подмосковных парках на минувшей неделе отметили в пятницу, 14 февраля. В этот день там отдохнуть более 202 тысяч человек. В выходные количество гостей превысило 314 тысяч, а в будни средняя посещаемость составила 190 тысяч.
Самыми популярными парками недели стали «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкино и Центральный парк в Королеве. В них побывали 37 тысяч, 33 тысячи и 32 тысячи гостей соответственно.
Всего в Подмосковье работают 209 парков. Отдохнуть жители также могут на 40 катках с искусственным льдом и 184 лыжных трассах.
«Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства Михаил Хайкин.