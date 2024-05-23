Свыше 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства разложат в лесах Подмосковья

Свыше 1,2 миллиона доз вакцины от бешенства распространят в подмосковных лесах в этом году. Они предназначины для диких плотоядных животных и сделаны в виде съедобных брикетов-приманок.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, вакцины разложат тремя равными частями по 423 тысячи доз: в конце мая, в конце июня и в начале октября.

«Для раскладки ручным способом предусмотрено порядка 580 тысяч доз на общую сумму более 47,2 миллиона рублей, а с использованием средств малой авиации — около 690 тысячи доз на общую сумму чуть больше восьми миллионов рублей», — пояснил Сергей Керселян.

Он добавил, что в регионе также продолжается вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных. Сделать это можно в стационарных и передвижных пунктах, которые посещают дачные кооперативы, поселки и деревни региона.

«Всего в 2024 году на проведение вакцинации животных против бешенства в стационаре запланировано использовать более 28 тысяч доз на сумму порядка 4,5 миллиона рублей, на выезде — свыше 124 тысяч доз на сумму 13,1 миллиона рублей. По состоянию на 1 мая против бешенства вакцинировано порядка 78 тысяч кошек и более 116 тысяч собак», — отметил в заключении Керселян.

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