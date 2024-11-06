Свыше 1,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

С 28 октября по 3 ноября подмосковные парки посетили свыше 1,2 миллиона человек. Это на 82 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья, в воскресенье парки посетили свыше 184 тысяч человек, а всего за выходные так побывали свыше 359 тысяч гостей. Средняя посещаемость в будни составила 154 тысячи.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

За неделю парк «Пехорка» в Балашихе посетили 40 тысяч человек. Еще 37 тысяч побывали в городском парке в Пушкино, 28 тысяч — в парке Мира в Мытищах, 26 тысяч — в Фабричном в Истре и 23 тысячи — в парке Толстого в Химках.

Свыше 3,69 тысячи отдыхающих также прокатились на дизайнерских каруселях.