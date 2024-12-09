Свыше 1,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

За неделю со 2 по 8 декабря парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 225 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, самую большую посещаемость отметили в воскресенье. В этот день в парках региона отдохнули свыше 234 тысяч человек. Всего за выходные там побывали более 444 тысяч гостей.

В среднем в будни в парках отдыхали 169,6 тысячи жителей.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самым популярным на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе. Там побывали 45 тысяч человек.

Еще 36 тысяч гостей посетили парк Мира в Мытищах, 33 тысячи — Фабричный в Истре, 18,3 тысячи — «Елочки» в Мытищах и 18,1 тысячи — парк Толстого в Химках.

На каруселях за неделю прокатились более 3,8 тысячи человек.