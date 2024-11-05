Свыше 1,2 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

За неделю подмосковные парки посетили свыше 1,2 миллиона человек. Это на 82 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщили в министерстве благоустройства, самую большую посещаемость выявили в воскресенье. В этот день в парках региона отдохнули свыше 184 тысяч человек. За все выходные там побывали более 359 тысяч гостей, а в будни в среднем было 154 тысячи отдыхающих.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

За неделю 40 тысяч человек побывали в «Пехорке» в Балашихе, 37 тысяч — в городском парке в Пушкино, 28 тысяч — в парке Мира в Мытищах, 26 тысяч — в Фабричном в Истре и 23 тысячи — в парке Толстого в Химках.

Кроме того, с 28 октября по 3 ноября на каруселях прокатились более 3,6 тысячи гостей.