Свыше 115 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» капитально отремонтировали более 115 километров линий электропередачи в Подмосковье с начала года. Они также обновили оборудование 136 подстанций и распределительных пунктов.

Как рассказали в областном Минэнергетики, работы провели в рамках повышения надежности электроснабжения. Помимо ремонта линий и оборудования в порядок привели 124 здания энергообъектов.

Специалисты также расчистили от кустарников и деревьев 52 гектара зон ЛЭП, чтобы избежать их падения на провода при сильном ветре.

«Мероприятия по ремонту электрообъектов для обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением компания реализует с начала года. Большая часть работ проходит в летний период, когда условия для выполнения ремонта подстанций и сетей считаются наиболее оптимальными», — добавили в министерстве.

Всего в рамках программы компания планирует отремонтировать 326 километров линий и 215 трансформаторов.