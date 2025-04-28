Свыше 113 километров теплосетей проверили на готовность к холодам в Подмосковье

В Московской области начали подготовку к новому отопительному сезону. Специалисты начали проверять состояние тепловых сетей.

С 1 по 25 апреля сотрудники Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы 21 раз посетили муниципалитеты региона, чтобы вместе с комиссиями принять участие в гидравлических испытаниях.

С помощью повышенного давления эксперты протестировали свыше 113 километров теплосетей, что позволило обнаружить и вовремя устранить пять утечек.

В течение межотопительного сезона такие работы будут проводить регулярно, чтобы качественно подготовить системы к похолоданию.