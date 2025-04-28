Свыше 113 километров теплосетей проверили на готовность к холодам в Подмосковье

В Московской области начали подготовку к новому отопительному сезону. Специалисты начали проверять состояние тепловых сетей.
С 1 по 25 апреля сотрудники Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы 21 раз посетили муниципалитеты региона, чтобы вместе с комиссиями принять участие в гидравлических испытаниях.
С помощью повышенного давления эксперты протестировали свыше 113 километров теплосетей, что позволило обнаружить и вовремя устранить пять утечек.
В течение межотопительного сезона такие работы будут проводить регулярно, чтобы качественно подготовить системы к похолоданию.
Пожар в 12-этажке в Москве унес жизнь лежачей больной
Боевики ВСУ удивились уровню физической выносливости и подготовки солдат из КНДР
Конгрессмен Шри Танедар представил резолюцию об импичменте Дональду Трампу
Россиян научили распознавать поддельные доллары по хрусту
Российские бойцы совершили рывок и продвинулись в районе Часова Яра
Запредельный цинизм. Медведев осудил приглашение украинцев в Берлин на 80-летие Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте