Свыше 110 ж/д переездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Московской области уделяют особое внимание состоянию железнодорожной инфраструктуры. С начала года специалисты отремонтировали 115 переездов через рельсы.

Работы проводили в зоне Московской железной дороги.

Специалисты асфальтировали 10-метровую зону проезжей части, которая прилегает к переездам. Также на трех объектах провели капитальный ремонт – заменили резинокордовое покрытие, установили ограждения и светоотражающие столбики.

Чтобы снизить риск травматизма в регионе регулярно обслуживают и обновляют переезды, а также внедряют новые технологии.

Водителей просят строго соблюдать правила во время пересечения рельсов.