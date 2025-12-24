Свыше 110 ж/д переездов отремонтировали в Подмосковье с начала года
В Московской области уделяют особое внимание состоянию железнодорожной инфраструктуры. С начала года специалисты отремонтировали 115 переездов через рельсы.
Работы проводили в зоне Московской железной дороги.
Специалисты асфальтировали 10-метровую зону проезжей части, которая прилегает к переездам. Также на трех объектах провели капитальный ремонт – заменили резинокордовое покрытие, установили ограждения и светоотражающие столбики.
Чтобы снизить риск травматизма в регионе регулярно обслуживают и обновляют переезды, а также внедряют новые технологии.
Водителей просят строго соблюдать правила во время пересечения рельсов.