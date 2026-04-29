Свыше 110 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за места для благоустройства

Всероссийское голосование по выбору мест для благоустрйоства началось 21 апреля. В этом году в Подмосковье представили 281 территорию в 56 округах. За неделю свой выбор уже сделали более 110 тысяч человек.

Голосование дает возможность жителям самостоятельно выбирать места для благоустройства. В прошлом году в опросе поучаствовали 777 тысяч человек.

«Каждый год мы наблюдаем большую активность наших жителей: на сегодняшний день, за первую неделю голосования, уже более 110 тысяч человек выбрали территорию для преображения», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Принять участие в голосовании могут все жители старше 14 лет. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать свой регион и понравившийся объект. Также можно обратиться за помощью к волонтерам. В прошлом году благодаря активистам проголосовали более 200 тысяч человек.

Волонтеры работают в общественных местах, на городских мероприятиях и в специально оборудованных информационных точках.

«Их задача — помочь каждому, кто хочет изменить свой город к лучшему. В регионе работает уже более 3,5 тысячи активистов, и с каждым днем волонтерский корпус растет!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Голосование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».