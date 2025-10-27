Свыше 110 тысяч домашних животных вакцинировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье круглый год проводят вакцинацию домашних животных против бешенства. С января прививки сделали 45 445 кошкам и 68 908 собакам.

Во время процедур специалисты используют препарат «Рабикан» и прочие современные вакцины.

Хозяевам напоминают, что забота о здоровье питомца — это проявления не только ответственности, но и любви. Вакцинация позволяет предотвратить опасные болезни и сохранить здоровье и жизнерадостность домашних животных на долгие годы.

В учреждениях государственной ветеринарной службы собакам можно также сделать прививки против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтерита, аденовирусных инфекций и лептоспироза.

Кошкам доступна вакцинация против панлейкопении, калицивирусной инфекции, хламидиоза, а также ринотрахеита.

Ближайшую государственную ветеринарную клинику можно найти на интерактивной карте, опубликованной на сайте «Мой АПК».

Все вопросы, связанные с ветеринарным обслуживанием, можно задать операторам круглосуточной горячей линии по номеру 8(800)550-65-22.

После 21:00 звонки принимает голосовой помощник «Вита». Ассистент поможет записать животное на прием, а также даст консультацию в неотложных случаях.