Свыше 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 18 по 22 августа выставил на торги 111 объектов недвижимости. Среди них были 83 земельных участка для аренды, 19 территорий для продажи, два нежилых помещения для съема и еще четыре — для покупки.

Кроме того, участникам торгов предлагали два участка с сооружениями и один лот на оформление договора водопользования.

Участки земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, подходят для строительства частных домов. Так, в Можайском округе предлагают купить территорию площадью почти 10 соток в деревне Вишенки. Стартовая цена составляет около 325 тысяч рублей.

В Волоколамском округе можно взять в аренду на 20 лет участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток в деревне Зубово. Начальная цена установлена на уровне 575 тысяч рублей.

Для предпринимателей в Истре предложили участок площадью 110 соток для аренды под организацию магазинов.

Выбрать подходящую территорию или коммерческую недвижимость можно с помощью интерактивной карты на Едином портале торгов Московской области. Все аукционы в регионе проводят исключительно в электронном формате.