Свыше 110 камер установили по просьбам жителей в Подмосковье за год

В 2024 году на портале «Добродел» прошло голосование о качестве жизни в Московской области. Респондентам предлагали ответить, какие места в регионе они считают небезопасными, и какие пути решения можно предложить. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона.

Благодаря опросу в Подмосковье сформировали перечень мест, где следует усилить безопасность. Так, за год по просьбам жителей установили 114 камер, организовали освещение по 11 адресам, а также добавили 30 локаций в маршруты патрулирования.

Работы провели в рамках проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Его реализуют с 2018 года. За это время в Московской области установили более 1,1 тысячи видеокамер, открыли новые участковые пункты полиции, увеличили число фонарей, а также провели другие работы, необходимые для обеспечения безопасности.