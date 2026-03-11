Свыше 110 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в м. о. Истра / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Со 2 по 6 марта в Подмосковье провели свыше 110 земельно-имущественных торгов. Они привлекли внимание почти 300 покупателей.

В среднем на один выставленный лот претендовали 4,5 участника. Некоторые объекты вызвали особый интерес, в том числе участок под индивидуальное жилищное строительство в Истре, где за право стать владельцем земли боролись сразу 24 кандидата.

Принцип торгов прост: победителем признают того, кто предложил максимальную цену. Если же к участию в аукционе допустили только одного человека, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

Подобрать подходящий вариант для загородного дома или коммерческого помещения жители и предприниматели могут самостоятельно. Вся актуальная информация об объектах, выставленных на торги в регионе, собрана на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там представлены детальные описания лотов, условия участия и документы.

Оперативно следить за новыми предложениями можно также через официальный телеграм-канал Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Кроме того, теперь орган представлен и в мессенджере МАХ.