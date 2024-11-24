Свыше 110 единиц уборочной техники подготовили к зиме в Ленинском округе

Заместитель председателя правительства Московской области и министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. Основной задачей поездки стала оценка готовности муниципалитета к зиме

Глава округа Станислав Каторов представил руководству министерства информацию о проблемах, связанных с запаркованностью дворов и состоянием контейнерных площадок. Генеральный директор Каширского регионального оператора обсудил новые подходы к вывозу отходов в рамках муниципалитета.

Мурашов сообщил о планах продолжать личные визиты в муниципалитеты для обсуждения различных вопросов. Он отметил важность взаимодействия с главами регионов и представителями операторов по вывозу твердых коммунальных отходов, а также заботу о своевременной уборке снега и борьбе с запаркованностью.

Кроме того, министр указал на необходимость отказа от сторонних перевозчиков в пользу регионального оператора, чтобы обеспечить прозрачность маршрутов вывоза отходов. Он также подчеркнул эффективность системы искусственного интеллекта.

«С начала года камеры системы „Безопасный регион“ вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП, и более 170 постановлений вынесено с помощью „Народного инспектора“, — указал Мурашов.

В ходе визита вместе с представителями администрации округа Мурашов осмотрел коммунальную технику. В муниципальном бюджетном учреждении находится более 110 единиц специализированного транспорта, 10 из которых были приобретены министерством в этом году.