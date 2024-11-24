Свыше 110 единиц уборочной техники подготовили к зиме в Ленинском округе
Заместитель председателя правительства Московской области и министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. Основной задачей поездки стала оценка готовности муниципалитета к зиме
Глава округа Станислав Каторов представил руководству министерства информацию о проблемах, связанных с запаркованностью дворов и состоянием контейнерных площадок. Генеральный директор Каширского регионального оператора обсудил новые подходы к вывозу отходов в рамках муниципалитета.
Мурашов сообщил о планах продолжать личные визиты в муниципалитеты для обсуждения различных вопросов. Он отметил важность взаимодействия с главами регионов и представителями операторов по вывозу твердых коммунальных отходов, а также заботу о своевременной уборке снега и борьбе с запаркованностью.
Кроме того, министр указал на необходимость отказа от сторонних перевозчиков в пользу регионального оператора, чтобы обеспечить прозрачность маршрутов вывоза отходов. Он также подчеркнул эффективность системы искусственного интеллекта.
«С начала года камеры системы „Безопасный регион“ вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП, и более 170 постановлений вынесено с помощью „Народного инспектора“, — указал Мурашов.
В ходе визита вместе с представителями администрации округа Мурашов осмотрел коммунальную технику. В муниципальном бюджетном учреждении находится более 110 единиц специализированного транспорта, 10 из которых были приобретены министерством в этом году.
Станислав Каторов подчеркнул, что сейчас на территории городского округа внедряется новый механизм по улучшению эффективности обработки обращений граждан.
«За каждой управляющей организацией документально закрепили определенные территории, чтобы не было белых пятен, которые никому не принадлежат», — сообщил Каторов.
В ходе совещания отмечено, что на территории муниципалитета проведена значительная работа. Так, было эвакуировано 310 автомобилей, припаркованных с нарушением у контейнерных площадок. Также вывезли около 140 тысяч тонн отходов, а 33 контейнерные площадки модернизировали. Специалисты разработали 60 новых правил для организации дорожного движения во дворах.
Кроме того, в условиях сильного снегопада представители ведомства смогли на практике оценить работу по уборке снега во дворах и проездах.