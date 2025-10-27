Свыше 110 единиц тяжелой медтехники установили в больницах Подмосковья с января

Медицинские учреждения Подмосковья регулярно получают современную технику. В клиниках региона сегодня начали работать шесть новых цифровых аппаратов для диагностики.

В Красногорской больнице установили два аппарата для рентгенов, в Подольской запустили флюорограф и маммограф, а в Одинцовской и Пушкинской больницах новое оборудование сейчас работает в тестовом режиме.

Устройства приобрели в рамках нацилнального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Для качественной диагностики большое значение имеет современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем оснащать поликлиники и стационары цифровым тяжелым оборудованием. С начала года запустили в больницах Подмосковья 82 рентген-аппарата, 18 маммографов и 13 флюорографов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Красногорске аппараты будут работать в две смены для приема взрослых пациентов амбулаторной службы — в поликлинике № 2 «Военный городок», а также в филиале «Петрово-Дальнее».

«Открытие новых рентген-кабинетов — это важный шаг к улучшению медицинской помощи в Красногорске. Преимущества цифрового рентгена при диагностике – это максимально точное и четкое изображение в цифровом формате и минимальная лучевая нагрузка на пациента», – уточнила заведующая рентгенологическим отделением Юлия Телепнева.

Пройти процедуры можно бесплатно по полису ОМС.

Запись на исследования доступна через портал государственных услуг в разделе «Здоровье», по номеру 122, в инфомате в медицинской организации, на приеме у врача или через бота в Telegram.

Женщины старше 40 лет, прикрепленные к поликлиникам региона, также могут записаться на маммографию, если с момента предыдущего обследования прошло более двух лет.