Свыше 110 дворников вышли на уборку снега в Воскресенске

Коммунальные службы Воскресенска активно убирают сугробы. На улицы округа вывели технику для расчистки проезжей части и тротуаров.

От учреждения «Благоустройство и озеленение» и привлеченных подрядных организаций задействовали 50 специализированных машин и 112 дворников.

Дополнительно на линии вышли 16 арендованных машин, а также 15 привлеченных дорожных рабочих. Свои силы на региональных трассах сосредоточил и «Мосавтодор» — в округе работают 17 единиц техники и 15 сотрудников.

Расчистка идет без перерывов. Коммунальщики работают посменно, чтобы обеспечить круглосуточное присутствие на дорогах и пешеходных зонах. Интенсивность и периодичность уборки определяют действующие нормативы.

Там, где людей особенно много, уборку проводят каждые один-три часа в зависимости от плотности потока пешеходов. На автомобильные дороги технику выводят с началом осадков. Если снегопад затягивается, расчистка не прекращается.