Свыше 110 домов капитально отремонтировали в Подольске

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает активно реализовывать программу обновления многоквартирных домов, обеспечивая комфорт и безопасность для жителей Московской области. Значительные улучшения уже заметны в Подольске и Раменском, где выполнены масштабные работы.

В Подольске завершили капитальный ремонт 111 домов. На объектах выполнили ремонт кровли, обновили инженерные системы, заменили лифты и газоснабжение. Помимо этого, в одном из домов отремонтировали фасад.

В Раменском обновили 91 здание, провели замену инженерных коммуникаций, а также ремонт газоснабжения, кровель, фасадов и лифтов.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что видимые результаты подтверждают усилия по улучшению жилищных условий в регионе, и работы продолжаются с целью завершения плана на 2024 год в срок.

Напомним, жители Подмосковья могут самостоятельно проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта. Сделать это можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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