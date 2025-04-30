Свыше 1,1 тысячи многодетных семей оформили бесплатную парковку в Подмосковье

Многодетные семьи Подмосковья могут получить разрешение на бесплатную парковку. Оформить его можно онлайн, через «Госуслуги».

В Подмосковье свыше 1,1 тысячи многодетных семей получили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал. Услуга действует в 11 городах региона, включая Королев, Подольск и Сергиев Посад.

«Из 1,6 тысячи заявок от подмосковных многодетных семей на предоставление льготы на платных парковках региона уже более 1,1 тысячи получили льготные разрешения. Около 400 заявок были отклонены по причине некорректного предоставления документов, остальные находятся на рассмотрении», — пояснили в Минтрансе.

Отказы связаны с неполными сканами документов или подачей заявления не собственником транспортного средства.

Льгота предоставляется на один автомобиль категории М1 или М2 в семье. Оформить разрешение можно на портале госуслуг Подмосковья. Задать вопросы о подаче заявок можно по телефону +7 (498) 602-13-11.