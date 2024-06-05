Свыше 1,1 тысячи ям отремонтировали в Орехово-Зуеве и Егорьевске за неделю

Свыше 1,1 тысячи ям отремонтировали на улицах в двух округах Подмосковья за неделю. Работы провели в Орехово-Зуеве и Егорьевске.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в Егорьевске ремонт прошел на Егорьевском шоссе рядом с деревней Юрцово, а также у деревень Тимохино и Янино, в Алферово и Михалях. В Орехово-Зуеве работы провели на улице Советская в Куровском, в поселке Хвойном, в деревне Сальково, а также рядом с поселком 1 Мая.

Ремонт ям продолжают во всех округах Подмосковья. Все работы контролируют при помощи систему СКПДИ.

«Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных», — сказали в министерстве.

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