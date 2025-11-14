Свыше 11 тысяч жителей сделали прививки от гриппа и пневмококка в Чехове

В муниципальном округе Чехов продолжается прививочная кампания. Вакцинацию от гриппа и пневмококка уже прошли свыше 11 тысяч человек, при этом примерно треть из них — дети.

В этом сезоне больница Чехова получила 40200 доз вакцины: 15700 — для детей («Ультрикс Квадри», «Совигрипп») и 24500 — для взрослого населения («ФЛЮ‑М», «Совигрипп»).

Взрослые могут вакцинироваться в поликлинике по адресу: город Чехов, улица Гагарина, дом № 37а. График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00. Детям прививки ставят в понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 14:00.

Взрослая вакцинация проводится в поликлинике по адресу: улица Земская, дом № 15. График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00. Детская вакцинация — по адресу: улица Земская, дом № 17. График работы: понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 14:00.

Поставить прививку детям можно в поликлинике по адресу: улица Пионерская, дом № 10. График работы: понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 17:00.

Вакцинацию взрослого населения в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях Чехова проводят по средам и пятницам с 08:00 до 11:00. Детская вакцинация — каждый понедельник и четверг с 08:00 до 09:00.

Для удобства жителей каждую среду с 09:00 до 12:00 на Советской площади, дом № 3, работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Сделать прививку от гриппа и пневмококка в мобильном комплексе можно без предварительной записи.

Для вакцинации необходимо иметь при себе пакет документов: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.