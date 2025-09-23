Свыше 11 тысяч жителей Подмосковья впервые стали донорами в 2025 году

Жители Московской области активно сдают кровь для пациентов больниц, которым требуется срочная помощь. В этом году донорами впервые стали свыше 11 тысяч человек.

Биоматериал необходим для спасения пострадавших в авариях, людей с травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, недоношенных детей и других пациентов.

«В регионе активно развивается донорское движение. Важно, что большая часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сделать донацию может любой совершеннолетний житель, не имеющий противопоказаний, после предварительного медицинского обследования.

Сдать кровь можно в Московском областном центре крови на улице Металлургов в Москве ежедневно с 08:00 до 14:00 или в его филиалах. Полный список учреждений доступен на сайте.

Статус почетного донора присваивают тем, кто сдал кровь 40 раз, плазму — 60 раз или сочетал количество донаций компонентов.