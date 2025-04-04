Свыше 11 тысяч собак зарегистрировали в Подмосковье с марта

Обязательную регистрацию животных ввели в Подмосковье в начале марта. За это время процедуру прошли более 11,8 тысячи питомцев.

Регистрация обязательна для собак, а для других питомцев она проводится по желанию хозяина. Пройти ее необходимо, когда щенку исполняется три месяца.

По словам главы Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Двойных, жители уже зарегистрировали более 11,7 тысячи собак и около 80 кошек.

«Ветеринарный врач проводит общий осмотр питомца, вносит данные о нем в единый региональный Реестр, также указывает информацию о владельце и его контакты. Выписка направляется через личный кабинет региональных госуслуг, если заявление подавалось в электронном формате, либо — на почту, указанную в заявлении, в случае его заполнения в ветклинике», — сказал министр.

Регистрация поможет быстрее найти животное в случае его потери. Каждому питомцу присваивают личный номер с полной информацией о хозяине.

Процедуру проводят бесплатно о государственных ветклиниках. Узнать их адреса и график работы можно по ссылке.

«Для регистрации питомцу необходим микрочип, который содержит уникальный код. Если чип отсутствует — стоимость введения оплачивается отдельно по доступной цене, если уже имеется — вводить его повторно не потребуется. Запись на регистрацию доступна онлайн на региональном портале госуслуг», — добавили в министерстве.

За отсутствие регистрации в Подмосковье предусмотрели штрафы. Их размер достигает трех тысяч рублей.